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В Херсонской области описали будущее региона в составе России

Глава администрации Леонтьев заявил, что Херсонская область «не будет нахлебницей» России

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Херсонская область обладает большим сельскохозяйственным и промышленным потенциалом и не станет «нахлебницей» в случае вступления в состав России. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Каховской военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.

«Я уверен, что в ближайшие годы Херсонская область будет в значительной степени выступать в качестве серьезного подспорья или донора даже. Ни в коем случае мы не рассматриваем себя и жителей здесь как нахлебников. Мы потребляем совсем немного, 7-10 процентов произведенного. Оставшееся — это или торговля, или же крупные промышленные предприятия», — пояснил он.

Леонтьев напомнил, что около 80-85 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) региона связано с сельским хозяйством, агропереработкой и выращиванием сельхозкультур, однако в последнее время запускаются и промышленные предприятия.

«Уверен, что мы будем серьезным подспорьем. Заводы в ближайшее время все запустятся. Процесс идет очень быстро, успешно, семимильными шагами. По крайней мере, по трем заводам из пяти крупных. В общем, жизнь налаживается. Мирная», — заверил Леонтьев.

Ранее основатель и президент Superjob Алексей Захаров объяснил, что сервис по поиску работы включил Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области для удобства, поскольку местные жители активно ищут работу и персонал для сотрудничества, поэтому им необходим доступ к порталу.

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Марина Совина
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