Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Superjob объяснил включение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в раздел «Россия»

Superjob включил ДНР, ЛНР, Херсонщину и Запорожье в раздел «Россия» для удобства

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Основатель и президент Superjob Алексей Захаров объяснил, что сервис по поиску работы включил Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области для удобства, поскольку местные жители активно ищут работу и персонал для сотрудничества, поэтому им необходим доступ к порталу. Об сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Де-факто они в составе Российской Федерации. Вопрос решен, люди там ищут работу, персонал, мы их добавили в базу. Это просто для удобства, чтобы люди могли наконец нормально пользоваться услугами», — заявил Захаров.

На изменения обратили внимание пользователи сервиса.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о необходимости изучить мнение местных жителей перед принятием решения о референдуме о присоединении региона к России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Британии пообещала применить ядерное оружие при необходимости
Посол Украины в ФРГ понадеялся на встречу с Шольцем перед возвращением в Киев
Стало известно о планах бренда Triumph покинуть Россию
Стало известно о просьбах Британии к Европе не сокращать помощь Украине
Трасс пообещала рассекречивать больше разведданных о России на посту премьера
Вид из окна москвича восхитил россиян
Двое человек получили ножевые ранения в метро в Вашингтоне
Аналитик предрек доллару «эффект домино»
Superjob объяснил включение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в раздел «Россия»
В Европарламенте заявили о конкурсе ЕС на худшую идею против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.