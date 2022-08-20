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Власти Харьковской области изучат мнение жителей о присоединении к России

Власти Харьковской области изучат местных мнение жителей о присоединении к России

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о необходимости изучить мнение местных жителей перед принятием решения о референдуме. Его слова в субботу, 20 августа, передают РИА Новости.

"Первостепенная задача — это не только провести, возможно, референдум. ... Для меня самое главное как для руководителя администрации — все-таки прислушаться к мнению людей", - сказал Ганчев.

Только после изучения позиции населения власти смогут обсуждать вопрос о присоединении региона к России.

Ранее стало известно, что в городе Купянск в ближайшие дни выдадут первые 10 российских паспортов для жителей Харьковской области. Отмечалось, что основная проблема, затрудняющая получение гражданства России, — отсутствие у жителей Харьковской области нужных документов. Многие потеряли их в ходе боевых действий, а украинские войска, отступая, уничтожили необходимые базы данных.

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Елизавета Новикова
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