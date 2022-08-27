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Вучич заявил о продолжении кризиса в Косове

Президент Сербии Вучич заявил, что кризис в Косове продолжается и углубляется

Фото: Johanna Geron / Reuters

Кризис в Косове продолжается и углубляется. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что необходимо реагировать мирно, чтобы «нас не обвинили в провале переговоров». Президент предположил, что кризис в Косове не закончится до 30 октября.

«Нам некуда отступать», — резюмировал Вучич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европе грозит катаклизм и отключение электричества из-за энергетического кризиса во всем мире. «В Вене, насколько я понял, останавливают бизнес с декабря-января, потому что счета за электричество выросли в 4 раза. Будет катаклизм», — спрогнозировал глава государства.

22 августа Вучич напомнил о прекращении экспорта российской нефти в Сербию. Это произойдет 1 ноября в связи с санкциями, принятыми Евросоюзом против Москвы. «Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями», — напомнил он.

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Сергей Истомин
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