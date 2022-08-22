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Вучич напомнил о прекращении поставок российской нефти в Сербию

Вучич напомнил о прекращении поставок российской нефти в Сербию из-за санкций с 1 ноября
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото:Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что осенью страна прекратит получать нефть из России, которая поступает танкерами по Адриатическому морю, а позже — по нефтепроводу через Хорватию. Его слова приводит РИА Новости.

1 ноября

Вучич напомнил, что прекращение поставок российского топлива произойдет 1 ноября. Он объяснил это событие санкциями, введенными Евросоюзом против Москвы.

Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями

Александр Вучич президент Сербии

Еще в середине июня Вучич призывал Сербию готовиться к трудной зиме, поскольку с ноября она лишится нефти. Он объяснил, что страна утратит право ввозить топливо, «что связано с уже действующими санкциями, и кто знает, какие еще санкции введут к тому моменту».

Сербия и российские энергопродукты

По словам Вучича, ситуация с нефтью в Сербии трудная, поскольку в стране работает только «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС, 56,1 процента компании принадлежит «Газпрому» и «Газпромнефти»). При этом другие предприятия прекратили импортировать топливо из-за убыточности.

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Каждый день Сербия сталкивается с «десятком новых проблем», среди которых есть трудности с пополнением запасов газа, обеспечивающих работу электростанций в нескольких городах страны.

Но к нам нефть, по сути, может поступать только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), а на нас начинают давить и нефтью из Киркука, так как россияне владельцы 56,1 процента НИС. Отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними сотрудничать

Александр Вучич президент Сербии

В конце июня сербский лидер заявлял о необходимости найти альтернативу российской нефти из-за ограничений Евросоюза. Он подчеркивал, что правительство занимается решением проблемы, пока продолжается заполнение новых хранилищ, находящихся у частных коммерческих структур.

Санкции против России

Вучич отказался давать обещания по вопросу ограничений против России, отметив, что постарается сохранить актуальную политику. По его словам, ряд политиков до парламентских выборов 3 апреля 2022 года высказывались о санкциях отрицательно, а «потом поменяли пластинку».

Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. И это мое «сколько сможем» тверже, чем клятвы всех остальных в этой стране на политической сцене, которые клянутся на книгах, крови и так далее

Александр Вучич президент Сербии

Кандидат политических наук Станислав Бышок предположил, что Вучич выступает против антироссийских санкций из-за дружественных отношений Москвы и Белграда. Однако если из-за этой позиции Евросоюз лишит Сербию статуса кандидата на членство в союзе, Вучич способен поддержать ряд ограничений против России.

Потери Сербии

Вучич подчеркивал, что Сербия теряет 600 миллионов долларов в год из-за ограничений Запада против России. «Мы должны вложить дополнительные деньги в газ», — отмечал он. По его мнению, сейчас мир переживает энергетический кризис. «Мы формально не ввели чрезвычайное положение, но ввели его фактически», — сказал глава государства.

62процента

потребностей Сербии закрыл российский газ

Президент Сербии планировал, что к 15 сентября резерв газа составит 400 миллионов кубометров, к 15 октября — до 600 миллионов. Цель страны — заполнить 700 миллионов кубометров, что позволит обеспечивать потребность страны в 11 миллионов кубометров топлива в холодный период.

Шестой пакет санкций Евросоюза против России

3 июня Евросоюз официально утвердил шестой пакет антироссийских санкций, обсуждение которого длилось несколько недель из-за позиции ряда стран по вопросам поставок российской нефти, ее транспортировки за пределы блока и возможности продавать россиянам недвижимость в ЕС. В частности, Европа ввела частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба».

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Марина Совина
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