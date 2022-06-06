Оценены потери Сербии из-за санкций Запада

Александр Вучич: из-за санкций Запада против нефти из России Сербия теряет $600 млн в год

Президент Сербии Александр Вучич оценил потери страны из-за западных санкций против нефти из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

По его словам, Сербия теряет 600 миллионов долларов в год. «Мы должны вложить дополнительные деньги в газ. В пятницу подписывают газовое соглашение», — заявил он.

Вучич добавил, что в настоящее время весь мир переживает энергетический кризис. «Америка вводит чрезвычайное положение из-за электричества. В Швейцарии фактически режим ЧС из-за электричества... Мы формально не ввели чрезвычайное положение, но ввели его фактически», — сказал он.

Сербский лидер также сообщил о проблемах с углем и ремонтом теплоэлектростанций. По его словам, ожидаются проблемы с поставками нефти и нефтепродуктов.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что решение сербских властей не присоединяться к санкциям Запада против России экономически выгодно для республики. Дипломат объяснил, что экономика Сербии очень связана в позитивном смысле с Россией. Он отметил, что по данному вопросу Белград остается на своей принципиальной позиции. «Каждый понимает, что антироссийские санкции привели бы к весьма заметному ущербу для экономики и социальной сферы», — заявил Боцан-Харченко.

