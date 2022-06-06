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Посол объяснил отказ Сербии присоединяться к санкциям против России

Посол Боцан-Харченко: Сербии экономически выгодно не присоединяться к санкциям против РФ

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Решение сербских властей не присоединяться к санкциям Запада против России экономически выгодно для республики. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью «Известиям».

Дипломат объяснил, что экономика Сербии очень связана в позитивном смысле с Россией. Он отметил, что по данному вопросу Белград остается на своей принципиальной позиции. «Каждый понимает, что антироссийские санкции привели бы к весьма заметному ущербу для экономики и социальной сферы», — заявил Боцан-Харченко.

Посол также отметил, что политика Белграда позволяет России и Сербии развивать полнокровное и взаимовыгодное сотрудничество. «По многим немаловажным аспектам наши позиции остаются близкими», — подчеркнул он.

Кроме того, добавил Боцан-Харченко, для президента Сербии Александра Вучича важен моральный аспект неприсоединения к санкциям. Он пояснил, что против этого выступает «абсолютное большинство граждан».

Ранее сообщалось, что сербский лидер Александр Вучич обратиться к нации на фоне отказа трех европейских стран пропустить самолет главы МИД России Сергея Лаврова.

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Марина Совина
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