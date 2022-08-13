Описано будущее Сербии после отказа поддержать антироссийские санкции

Политолог Бышок: Вучич может поддержать санкции против России, если ЕС выдвинет ультиматум

Сербский президент Александр Вучич отказывается поддерживать санкции против России, потому что Москву и Белград связывают дружественные отношения. Однако если из-за этого Евросоюз пожелает лишить Сербию статуса кандидата на членство в союзе, Вучич может поддержать какую-то часть антироссийских санкций. Так описал возможное будущее страны кандидат политических наук Станислав Бышок в беседе с «Лентой.ру».

Статус кандидата в члены ЕС

Президент Сербии Александр Вучич отказался давать обещания по вопросу санкций против России, однако отметил, что постарается сохранить нынешнюю политику. Так, сербский лидер заявил, что некоторые политики в стране до парламентских выборов 3 апреля этого года говорили о санкциях отрицательно, а «потом поменяли пластинку».

Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. И это мое «сколько сможем» тверже, чем клятвы всех остальных в этой стране на политической сцене, которые клянутся на книгах, крови и так далее Александр Вучич президент Сербии

«Сербия — это кандидат на членство в Европейский союз. Стране, которая хочет из статуса кандидата перейти в статус члена, нужно соблюдать все рекомендации и следовать трендам, которым следуют страны Евросоюза. Думаю, в данном случае не будет санкционирования Сербии за то, что она не санкционирует Россию. Однако, возможно, у страны отберут статус кандидата в члены Европейского союза», — считает Бышок.

Такой сценарий для Белграда будет нежелателен, заявил политолог. «Все-таки Сербия — это страна, которая окружена либо членами и кандидатами в члены НАТО, либо членами и кандидатами в члены Европейского союза», — добавил он.

Поэтому иного пути, как интеграция в Европейский союз, у Сербии нет Станислав Бышок политолог

Станислав Бышок отметил, что сербское общество положительно настроено в сторону России, однако одновременно с этим политики страны осознают, что им нужно интегрироваться с европейскими структурами. А поскольку в НАТО никто из сербского общества не хочет вступать из-за враждебного отношения альянса, то необходимо вступать в Евросоюз, объяснил политолог.

«В этом и существует Вучич, который говорит, что не будет поддерживать санкции, но, продолжая мысль, сообщает, что если у страны заберут статус кандидата в члены ЕС, то тогда Сербии придется сделать сложный выбор», — сообщил он.

Реакция России

При этом Бышок уверен, что если Белград все-таки поддержит санкции против Москвы, то Кремль отреагирует на такой шаг с понимаем. «Россия выразит сожаление, и это сожаление будет искренним», — заключил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич высказался в пользу возвращения обязательной срочной службы в армии. «Что касается меня, то я поддерживаю возвращение военной службы. Я служил один год, это было очень полезно», — заявил глава государства.