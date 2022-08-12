Президент Сербии высказался за возвращение обязательной службы в армии

Президент Сербии Вучич поддержал возвращение обязательной срочной службы в армии

Президент Сербии Александар Вучич высказался в пользу возвращения обязательной срочной службы в армии, сообщает ТАСС.

«Что касается меня, то я поддерживаю возвращение военной службы. Я служил один год, это было очень полезно», — заявил глава государства.

Ранее он прокомментировал информацию о том, что на территории Сербии планируется размещение российской военной базы. По его словам, республика не нуждается в создании баз на своей территории и поддерживает военный нейтралитет.

Военный эксперт, историк Борис Юлин считает, что создание военной базы в Сербии поможет в выполнении различных разведывательных задач и наблюдения за окружающим пространством. При этом он выразил непонимание того, как сосредотачивать силы и обеспечивать базу, если она полностью отрезана от России и окружена со всех сторон странами ЕС и отчасти странами НАТО.