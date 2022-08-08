Названо преимущество России от создания военной базы в Сербии

Военный эксперт Юлин: создание военной базы Сербии может помочь с разведданными

Российская военная базы может появиться в Сербии для выполнения различных разведывательных задач и наблюдения за окружающим пространством, считает военный эксперт, историк Борис Юлин. Об этом преимуществе от появления российской инфраструктуры в Европе он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко рассказал о создании российской военной базы в Сербии. Об этом он рассказал SM News. Дипломат подчеркнул, что размещение российских баз в Сербии является суверенным делом этой страны. Кроме того, это является вопросом самой России. «Что касается совместного гуманитарного центра, он существует и действует для кризисного реагирования на случай гуманитарной катастрофы», — добавил он.

«Не очень понятно, какие именно преимущества даст создание военной базы в Сербии, — сказал Юлин. — Дело в том, что базы размещаются вблизи зон возможных боевых действий. Но в Сербии территориально она будет полностью отрезана от России и окружена со всех сторон странами ЕС и отчасти странами НАТО. Непонятно, как в таком случае можно сосредотачивать силы и обеспечивать базу».

Единственной возможной целью ее создания военный эксперт считает разведывательные задачи и наблюдение за окружающим пространством. Он добавил, что Евросоюз может начать воспринимать Сербию как вероятный источник угрозы в случае конфликта. Для страны это чревато не самыми приятными последствиями.

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин объявил, что его страна отказывается вступать в конфликт с Россией и становиться «пехотой НАТО». Он посоветовал западным коллегам извиниться перед страной за военные действия.