Биолог назвал новую опасность сильнейшего потепления в Сибири

Биолог Хантемиров: из-за сильного потепления в Сибири может полностью исчезнуть лесотундра

Биолог, ведущий научный сотрудник УрО РАН и УрФУ Рашит Хантемиров назвал новую опасность сильного потепления в Сибири: из-за этого может полностью исчезнуть лесотундра. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.ру».

По словам специалиста, лесотундра Западной Сибири — это природная зона, расположенная между зонами тундры и тайги. В ней преимущественно произрастают лиственницы, березы и сибирские ели. Однако климатические изменения, зафиксированные в Западной Сибири, могут способствовать продвижению лиственницы на север, в тундру, поделился своими опасениями Хантемиров. «Но из-за того что семена дерева не могут распространяться на дальние расстояния, нет у них такого механизма, то эта миграция для нас практически незаметна, она очень медленная», — объяснил он, добавив, что из-за этого вся лесотундра может полностью исчезнуть.

Кроме того, из-за сильнейшего потепления в регионе сибирские ели начинают постепенно вытеснять лиственницу, что также способствует исчезновению зоны лесотундры, отметил Хантемиров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о росте числа природных пожаров от года к году. По его словам, спровоцировать их могут не только действия человека, но глобальное потепление, сглаживание температурных различий между широтами и возросшее число антициклонов.