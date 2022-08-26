Вильфанд предупредил о росте числа природных пожаров в последующие годы из-за потепления

Неравномерность роста температуры в разных регионах планеты в ходе глобального потепления будет способствовать увеличению числа природных пожаров в последующие годы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает в пятницу, 26 августа, «Интерфакс».

«В низких широтах, экваториальных, тропических, повышение температуры происходит, но медленно, тренд не очень значительный. В умеренных и высоких широтах гораздо явственнее проявляется потепление», — сказал он.

По словам метеоролога, если в среднем температура на Земле увеличивается на 0,17 градусов за 10 лет, на территории России — уже на 0,45 градуса, а в более высоких широтах — со скоростью до 0,8 градусов за тот же период.

Сглаживание температурных различий между широтами, в свою очередь, вызывает ослабление двигающихся с востока на запад и обратно потоков воздуха, а масштабы перемещения атмосферных масс с юга на север и с севера на юг, наоборот, увеличиваются.

Как указал Вильфанд, это приводит к «стационированию этих волн, появлению гребней высокого давления, антициклонов», которые появляются чаще всего летом и характеризуются отсутствием облачности. По его словам, повторяемость «волн тепла» будет нарастать, а именно они создают условия для возникновения пожаров.

При этом, Вильфанд признал, что главной причиной природных пожаров является деятельность людей, в то же время «природа будет все больше и больше способствовать тому, что пожары будут распространяться».

Ранее в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям России сообщили, что верховые лесные пожары на территории Рязанской области к настоящему времени ликвидированы.