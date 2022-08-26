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МЧС сообщило о ликвидации верховых лесных пожаров в Рязанской области

МЧС сообщило о ликвидации верховых лесных пожаров на территории Рязанской области

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Верховые лесные пожары на территории Рязанской области к настоящему времени ликвидированы. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок верховые пожары ликвидированы», — уточнили в министерстве.

Ранее 26 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков заявил, что пожарным удалось сдержать огонь на самом сложном направлении. Он заверил, что ситуация с природными возгораниями под Рязанью на данный момент находится под полным контролем.

В Рязанской области 22 августа ввели режим ЧС из-за мощных пожаров. Как позже рассказал глава Минприроды России Александр Козлов, часть пожаров произошла из-за поджогов. Пожары под Рязанью довольно масштабны, так, дым от них добрался до Москвы и Подмосковья — жители этих регионов на протяжении десяти дней жалуются на дымку и запах гари.

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Игорь Дмитров
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