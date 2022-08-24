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Часть лесных пожаров в Центральной России произошла из-за поджогов

Глава Минприроды Козлов заявил, что часть пожаров в ЦФО произошла в результате поджогов
СюжетЛесные пожары:

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Часть лесных пожаров в Центральном федеральном округе России, в частности в Рязанской области, произошла в результате поджогов. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Он пояснил, что на ситуацию с распространением лесных пожаров повлияли не только сухие грозы и зной. «Есть факты поджогов, мы сегодня это видели в Рязанской области, работаем сейчас с органами министерства внутренних дел, соответственно документы подали», — подчеркнул глава Минприроды.

В Рослесхозе в свою очередь отметили, что сейчас 104 лесных пожара продолжают действовать в 18 регионах России.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что площадь лесных пожаров в 2022 году почти в три раза меньше, чем в 2021-м.

Глава государства выразил особое беспокойство в связи с ситуацией в Рязанской области. Он поручил кабмину принять все меры для ликвидации очагов природных пожаров в регионе.

Режим ЧС ввели на всей территории Рязанской области 22 августа из-за лесных пожаров — там горит свыше 9 тысяч гектаров леса.

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Анна Щербакова
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