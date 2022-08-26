В Рязанской области удалось сдержать огонь на самом сложном направлении

Врио губернатора Малков заявил, что огонь на самом сложном направлении под Рязанью сдержан

В Рязанской области огонь на самом сложном направлении удалось сдержать. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Павел Малков, передает ТАСС.

Он заверил, что ситуация с природными пожарами под Рязанью сейчас находится под полным контролем. «Если раньше мы сдерживали огонь на разных очагах, бросали в самые острые направления дополнительные силы, то есть это была такая позиционная война, то сейчас мы полностью перешли к плановой работе и ситуация абсолютно контролируемая», — сказал Малков.

В Рязанской области 22 августа ввели режим ЧС из-за мощных пожаров. Как позже рассказал глава Минприроды России Александр Козлов, часть пожаров произошла из-за поджогов. Пожары под Рязанью довольно масштабны, так, дым от них добрался до Москвы и Подмосковья — жители этих регионов на протяжении десяти дней жалуются на дымку и запах гари.

24 августа президент России Владимир Путин сообщил о сложностях при борьбе с лесными пожарами в регионах страны. Глава государства отметил, что борьба с огнем проходит сложно и требует привлечения дополнительных ресурсов.

По поручению Путина в Рязанскую область были направлены вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Последний в рамках инспекции назвал ситуацию с пожарами в Рязанской области очень сложной.

Столичный мэр выразил мнение, что, предположительно, пожар в регионе удастся локализовать в течение одного-двух дней