Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Рязанской области удалось сдержать огонь на самом сложном направлении

Врио губернатора Малков заявил, что огонь на самом сложном направлении под Рязанью сдержан
СюжетПожар в Москве:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Рязанской области огонь на самом сложном направлении удалось сдержать. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Павел Малков, передает ТАСС.

Он заверил, что ситуация с природными пожарами под Рязанью сейчас находится под полным контролем. «Если раньше мы сдерживали огонь на разных очагах, бросали в самые острые направления дополнительные силы, то есть это была такая позиционная война, то сейчас мы полностью перешли к плановой работе и ситуация абсолютно контролируемая», — сказал Малков.

Материалы по теме:
«Тела людей не горели, а распухали от температуры» 10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
27 июля 2020
«Я такого не видел никогда» В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
«Я такого не видел никогда»В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
30 июля 2021

В Рязанской области 22 августа ввели режим ЧС из-за мощных пожаров. Как позже рассказал глава Минприроды России Александр Козлов, часть пожаров произошла из-за поджогов. Пожары под Рязанью довольно масштабны, так, дым от них добрался до Москвы и Подмосковья — жители этих регионов на протяжении десяти дней жалуются на дымку и запах гари.

24 августа президент России Владимир Путин сообщил о сложностях при борьбе с лесными пожарами в регионах страны. Глава государства отметил, что борьба с огнем проходит сложно и требует привлечения дополнительных ресурсов.

По поручению Путина в Рязанскую область были направлены вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Последний в рамках инспекции назвал ситуацию с пожарами в Рязанской области очень сложной.

Столичный мэр выразил мнение, что, предположительно, пожар в регионе удастся локализовать в течение одного-двух дней

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В США предупредили о «драматическом поражении» Украины
Описаны последствия отключения Украины от ЗАЭС
Большой театр отменил спектакли Молочникова из-за критики спецоперации
В российском городе младенец умер после прививок
Названы причастные к поджогу полей у ЗАЭС
Россияне массово устремились в Турцию ради необычного шопинга
Товаровед склада Hermes восемь лет отправляла поддельные сумки покупателям
Семак рассказал об отношениях с Дзюбой
Названы основные отличия ресторанов в центре Москвы и в спальных районах
Аукцион по вылову краба на Дальнем Востоке выиграл сын губернатора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.