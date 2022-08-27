В Венгрии рассказали о страхе Евросоюза перед «либеральным мейнстримом»

Сийярто заявил о страхе стран ЕС отстаивать свои интересы из-за «либерального мейнстрима»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не одинока в нежелании вводить санкции против российских энергоносителей, однако страны Евросоюза боятся проводить свою политику. Об этом заявил в рамках выступления на общественном форуме «Транзит», сообщает РИА Новости.

Сийярто рассказал о страхе Евросоюза и заявил, что страны-участницы организации избегают отстаивать свои интересы из-за «либерального мейнстрима». Он сообщил, что на последнем заседании совета министров иностранных дел ЕС, где обсуждали санкции против нефти из России, «несколько коллег подошли и спросили: Петер, ты же против, да? Мы с тобой!»

«Под таким поразительным давлением либерального мейнстрима находятся те, кто говорит правду, что если нет политической стабильности определенного уровня и, как следствие, политического мужества в стране, они просто не осмеливаются действовать в своих интересах», — подчеркнул глава МИД Сербии.

Ранее министр обвинил США и Европу в нехватке уважения к другим странам. Он напомнил, что мир состоит не только из них. «Чего не хватает в либеральной политике, либеральной внешней политике, либеральном мышлении — это уважения», — отметил Сийярто.

