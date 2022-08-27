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В Венгрии обвинили США и Европу в нехватке уважения к другим странам

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил США и Европу в нехватке уважения к другим странам
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил США и Европу в нехватке уважения к другим странам, напомнив, что мир состоит не только из них. Его слова приводит РИА Новости.

«Мир состоит не только из Америки и Европы. И еще важный момент. Чего не хватает в либеральной политике, либеральной внешней политике, либеральном мышлении — это уважения», — подчеркнул глава венгерского МИД, выступая на общественном форуме «Транзит» в городе Тихань.

По словам Сийярто, в мире за пределами Европы и США совершенно иная атмосфера, а европейские и американские нарративы в большинстве стран терпят поражение. В то же время политика Венгрии пользуется серьезным уважением, поскольку страна выстраивает ее на взаимности, полезных связях и нежелании говорить другим, как поступать.

Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии поддержал мысль канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что государства Европейского союза не должны вводить запрет на шенгенские визы для россиян.

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Марина Совина
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