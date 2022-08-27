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Россиянам рассказали о мерах первой помощи при ожоге медузы

Океанолог Молодцова: ожоги медуз из Черного и Азовского морей надо промыть морской водой

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Черном и Азовском морях обитают медузы-корнероты, их яд неопасен для человека, но трогать их руками не надо, чтобы не получить ожог, предупредила ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова. В беседе с РИА Новостями она рассказала россиянам о мерах первой помощи, если контакта с медузой избежать не удалось.

Океанолог отметила, что яд корнеротов обычно вызывает раздражение и покраснение кожи, может появиться чувство жжения, в крайне редких случаях — язвы. Для взрослых укус данного вида медуз менее болезненный, чем для детей. Смертельной опасности их они для человека не представляют.

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Несмотря на отсутствие серьезных рисков для здоровья, Молодцова рекомендовала не плавать среди медуз-корнеротов и не трогать их руками. Если контакта избежать не удалось и случился ожог, первым делом стоит промыть пострадавший участок морской водой, не растирая его. Затем стоит соскрести остатки тканей медузы с поверхности кожи, если они остались, объяснила специалистка. По ее словам, лучше делать это не руками, а чем-нибудь пластиковым.

Также при склонности к аллергии можно принять антигистаминный препарат, в тяжелых случаях — надо обязательно обращаться к врачу, заключила Молодцова.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала о том, как справиться с болезнью на отдыхе за границей. По ее словам, при простуде или отравлении надо пить больше теплой воды с лимоном, лежать и при необходимости принять жаропонижающее.

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Наталья Обрядина
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