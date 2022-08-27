Россиянам рассказали о мерах первой помощи при ожоге медузы

Океанолог Молодцова: ожоги медуз из Черного и Азовского морей надо промыть морской водой

В Черном и Азовском морях обитают медузы-корнероты, их яд неопасен для человека, но трогать их руками не надо, чтобы не получить ожог, предупредила ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова. В беседе с РИА Новостями она рассказала россиянам о мерах первой помощи, если контакта с медузой избежать не удалось.

Океанолог отметила, что яд корнеротов обычно вызывает раздражение и покраснение кожи, может появиться чувство жжения, в крайне редких случаях — язвы. Для взрослых укус данного вида медуз менее болезненный, чем для детей. Смертельной опасности их они для человека не представляют.

Несмотря на отсутствие серьезных рисков для здоровья, Молодцова рекомендовала не плавать среди медуз-корнеротов и не трогать их руками. Если контакта избежать не удалось и случился ожог, первым делом стоит промыть пострадавший участок морской водой, не растирая его. Затем стоит соскрести остатки тканей медузы с поверхности кожи, если они остались, объяснила специалистка. По ее словам, лучше делать это не руками, а чем-нибудь пластиковым.

Также при склонности к аллергии можно принять антигистаминный препарат, в тяжелых случаях — надо обязательно обращаться к врачу, заключила Молодцова.

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