Миллиардеры потеряли больше 30 миллиардов долларов после выступления главы ФРС

Forbes: богатейшие миллиардеры потеряли более 30 млрд долларов после выступления главы ФРС

Богатейшие мировые миллиардеры потеряли более 30 млрд долларов после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое длилось около восьми минут. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

В своем выступлении Пауэлл допустил, что в дальнейшем процентные ставки могут вырасти. После его слов американский фондовый рынок обрушился — в частности, капитал богатейшего бизнесмена планеты Илона Маска сократился на 5,4 млрд долларов и теперь составляет 257,3 млрд долларов.

В свою очередь, состояние владельца LVMH Бернара Арно упало на 4,5 млрд долларов, основателя Amazon Джеффа Безоса — на 6,5 млрд. Почти на 3 млрд долларов каждый стали беднее инвесторы-миллиардеры Уоррен Баффет и Ларри Элистон, на 2 млрд долларов — Билл Гейтс.

Единственный из богатейших миллиардеров, чье состояние возросло, а не сократилось, — индийский предприниматель Гаутам Адани, который стал богаче на 1,6 млрд долларов.

Ранее стало известно, что, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, с начала года состояние российских миллиардеров сократилось на 60 миллиардов долларов.