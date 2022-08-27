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Миллиардеры потеряли больше 30 миллиардов долларов после выступления главы ФРС

Forbes: богатейшие миллиардеры потеряли более 30 млрд долларов после выступления главы ФРС
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Фото: Jonathan Crosby / Reuters

Богатейшие мировые миллиардеры потеряли более 30 млрд долларов после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое длилось около восьми минут. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

В своем выступлении Пауэлл допустил, что в дальнейшем процентные ставки могут вырасти. После его слов американский фондовый рынок обрушился — в частности, капитал богатейшего бизнесмена планеты Илона Маска сократился на 5,4 млрд долларов и теперь составляет 257,3 млрд долларов.

В свою очередь, состояние владельца LVMH Бернара Арно упало на 4,5 млрд долларов, основателя Amazon Джеффа Безоса — на 6,5 млрд. Почти на 3 млрд долларов каждый стали беднее инвесторы-миллиардеры Уоррен Баффет и Ларри Элистон, на 2 млрд долларов — Билл Гейтс.

Единственный из богатейших миллиардеров, чье состояние возросло, а не сократилось, — индийский предприниматель Гаутам Адани, который стал богаче на 1,6 млрд долларов.

Ранее стало известно, что, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, с начала года состояние российских миллиардеров сократилось на 60 миллиардов долларов.

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Анастасия Шейкина
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