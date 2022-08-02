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Российские богачи потеряли 60 миллиардов долларов

BBI: российские миллиардеры потеряли 60 миллиардов долларов с начала года

Фото: Giorgio Found / Unsplash

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg (BBI), с начала года состояние российских миллиардеров сократилось на 60 миллиардов долларов.

Самым богатым человеком России является один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с капиталом в 31,6 миллиарда долларов (плюс 691 миллион с начала года). Состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (занимает второе место), уменьшилось. Он потерял 5,73 миллиарда долларов, теперь его капитал — 26,7 миллиарда долларов.

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Находящейся на третьем месте главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин обеднел на 5,5 миллиарда долларов, до 22,5 миллиарда долларов. Больше всех потерял совладелец «Северстали» Алексей Мордашов — 8,2 миллиарда долларов. Теперь его капитал составляет 20,6 миллиарда долларов. Алишер Усманов («Мегафон») потерял 894 миллиона долларов (до 20,4 миллиарда долларов).

Ранее стало известно, что суд в Великобритании отказался разморозить имущество российского миллиардера, сооснователя Альфа банка Петра Авена. Исковые требования Авена касались разморозки его личных счетов в британских банках, на которых хранилось 1,5 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов). Счета миллиардера были заблокированы весной по требованию Национального агентства по борьбе с преступностью.

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Платон Щукин
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