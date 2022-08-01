Британский суд отказался разморозить имущество российского миллиардера

Суд в Британии отказался разморозить счета Петра Авена по его иску

Суд в Великобритании отказался разморозить имущество российского миллиардера, сооснователя Альфа банка Петра Авена, попавшего под санкции правительства страны в связи с российской спецоперацией на Украине, пишет газета Evening Standard.

Исковые требования Авена касались разморозки его личных счетов в британских банках, на которых хранилось 1,5 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов). Судья Джон Зени в мотивирочной части решения отметил, что суду необходимо больше времени для анализа ситуации.

Счета Авена были заблокированы весной по требованию Национального агентства по борьбе с преступностью. При этом бизнесмену было разрешено тратить 2,5 тысячи фунтов в месяц. В июле суд разрешил Авену оплачивать неотложные расходы с использованием средств заблокированных счетов. Сам банкир утверждал, что в месяц ему необходимо тратить 140 тысяч фунтов, большая часть этой суммы якобы идет на поддержание кондиций принадлежащей ему коллекции предметов искусства.

В ходе нынешнего заседания суд также сообщил о проверке в отношении жены Авена Екатерины Козиной. Ее подозревают в оплате расходов мужа в размере 140 тысяч фунтов ежемесячно, что является нарушением условий введенных ранее санкций.

