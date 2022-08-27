Россия указала на недостаток итогового документа конференции ДНЯО

Белоусов: проблема развала ДРСМД не была отражена в итоговом докладе конференции ДНЯО

Заместитель главы российской делегации Андрей Белоусов указал на недостаток итогового документа конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который не был принят участниками. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, в проекте итогового документа конференции не отражена проблема развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«В нем могла бы быть отражена, по крайней мере, общая реакция государств-участников Договора на те события и факторы, которые за прошедшие обзорный цикл оказали серьезное влияние на все три опоры Договора. А таких за прошедшие семь лет произошло немало», — подчеркнул Белоусов.

Ранее председатель конференции ДНЯО Густаво Злаувинен заявил, что ее участники не согласовали итоговый документ, поскольку не смогли прийти к консенсусу по содержательной части. Консенсус был достигнут по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции ДНЯО в 2026 году и подготовки к ней.