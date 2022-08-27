В Британии оценили результаты антироссийских санкций

Economist: антироссийские санкции сработали не так хорошо, как ожидалось на Западе

Антироссийские санкции, введенные рядом европейских государств, работают не так хорошо, как ожидалось. Такую оценку дает британский журнал Economist.

«Беда в том, что нокаутирующий удар не состоялся. ВВП России сократится на 6 процентов в 2022 году, что намного меньше, чем падение на 15 процентов, которое многие ожидали в марте», - пишет автор материала.

Издание подчеркивает, после кризиса финансовая система России стабилизировалась, и страна ищет новых поставщиков для некоторых видов импорта, включая Китай. Однако в Европе энергетический кризис может спровоцировать рецессию — цены на природный газ прогрессируют.

26 августа Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций против России, которые ранее были введены Евросоюзом. Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство.