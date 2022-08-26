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Норвегия присоединилась к санкциям против России

МИД Норвегии сообщил, что Осло присоединился к седьмому пакету санкций ЕС против России
Анникен Хюитфельдт

Анникен Хюитфельдт. Фото: Olivier Matthys / AP

Официальный Осло присоединился к седьмому пакету санкций против России, которые ранее были введены ЕС. Об этом сообщила пресс-служба МИД Норвегии, передает ТАСС.

«Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии», — говорится в сообщении МИД королевства.

Ранее постоянные представители стран-участниц Европейского союза 20 июля утвердили седьмой пакет санкций против России. Уточнялось, что в санкционный список попали более 50 физических и юридических лиц, среди которых фигурируют политики и военнослужащие. Кроме того, новый пакет санкций предполагает запрет на российское золото.

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Виктория Кондратьева
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