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В Германии рассказали о ночующих на улице Нидерландов украинских беженцах

В Германии заявили, что Нидерланды не справляются с наплывом украинских беженцев

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Нидерландах в связи с большим наплывом беженцев с Украины многие из них вынуждены ночевать на улице. Об этом сообщает немецкий телеканал Das Erste.

По данным канала, это произошло из-за того, что центр по приему беженцев не справляется с потоком людей. После подачи заявления оставаться в стенах учреждения позволено шесть дней. Обычно этого времени хватает, чтобы нашли жилье, но из-за большого наплыва центры не укладываются в сроки, поэтому беженцам приходится ожидать своей очереди на расселение в других местах.

Многие вынуждены ночевать на улице, прямо на земле. Другим повезло больше — они нашли полиэтиленовые пакеты и спят на них. Отмечается, что местные жители пускать в свои дома украинцев не торопятся.

Ранее стало известно, что четверть британских семей, которые принимают участие в программе по размещению украинских беженцев, намерены отказаться от участия в ближайшие недели из-за кризиса стоимости жизни. По данным Daily Mail, такое решение британцы принимают на фоне роста инфляции и счетов за электроэнергию.

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Сергей Истомин
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