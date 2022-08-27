Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Израиль объяснил бесполезность заключения ядерной сделки для Ирана

Министр обороны Израиля Ганц заявил, что СВПД не остановит создание Ираном ядерного оружия
СюжетМинобороны:

Фото: Pixabay

Министр обороны Израиля Бени Ганц на встрече с руководителями ведущих аналитических центров в Вашингтоне прокомментировал заключение ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) между США и Ираном. Он объяснил, что данная инициатива окажется бесполезной, поскольку это не остановит реализацию Тегераном своего плана по созданию ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

«Иран приобрел знания, инфраструктуру и возможности, и это необратимо. Это позволит Ирану еще больше расширить свою ядерную программу в период действия соглашения, которое будет иметь меньше ограничений. Иран сможет получить ядерное оружие, когда указанное соглашение истечет в 2031 году», — заявил глава Минобороны еврейского государства.

Он добавил, что на заводе в Фордо Ирану за несколько недель удастся обогатить уран до 90 процентов. По его словам, у страны имеются в наличии тысячи усовершенствованных центрифуг для реализации данных целей, поэтому Тегеран всеми силами ограничивает контроль МАГАТЭ за своими объектами.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что договоренность между США и Ираном по ядерной сделке в рамках СВПД может быть достигнута через несколько недель. По словам собеседников агентства, Вашингтон и Тегеран на данный момент не могут прийти к согласию по ряду ключевых положений «исторического ядерного соглашения».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Франция и Германия захотели призвать ЕС продолжить выдавать визы россиянам
Российская теннисистка выиграла турнир WTA в США
Обмен Роналду на нападающего «Наполи» исключили
В Сирии один военный погиб и двое получили ранения во время нападения боевиков
Разведка США оценит риск для нацбезопасности изъятых у Трампа документов
Во Франции обещали избежать взрыва цен на электроэнергию
В программе Мясникова назвали признаки сладкого спелого арбуза
В Венгрии обвинили США и Европу в нехватке уважения к другим странам
В черногорском отеле массово отравились туристы
Байдена уличили в желании извлечь выгоду из помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.