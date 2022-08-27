Израиль объяснил бесполезность заключения ядерной сделки для Ирана

Министр обороны Израиля Ганц заявил, что СВПД не остановит создание Ираном ядерного оружия

Министр обороны Израиля Бени Ганц на встрече с руководителями ведущих аналитических центров в Вашингтоне прокомментировал заключение ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) между США и Ираном. Он объяснил, что данная инициатива окажется бесполезной, поскольку это не остановит реализацию Тегераном своего плана по созданию ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

«Иран приобрел знания, инфраструктуру и возможности, и это необратимо. Это позволит Ирану еще больше расширить свою ядерную программу в период действия соглашения, которое будет иметь меньше ограничений. Иран сможет получить ядерное оружие, когда указанное соглашение истечет в 2031 году», — заявил глава Минобороны еврейского государства.

Он добавил, что на заводе в Фордо Ирану за несколько недель удастся обогатить уран до 90 процентов. По его словам, у страны имеются в наличии тысячи усовершенствованных центрифуг для реализации данных целей, поэтому Тегеран всеми силами ограничивает контроль МАГАТЭ за своими объектами.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что договоренность между США и Ираном по ядерной сделке в рамках СВПД может быть достигнута через несколько недель. По словам собеседников агентства, Вашингтон и Тегеран на данный момент не могут прийти к согласию по ряду ключевых положений «исторического ядерного соглашения».