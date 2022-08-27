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Российские власти обсудят сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию

Власти России обсудят сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию

Фото: Soeren Stache / ZB / Globallookpress.com

Российские власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что эта мера позволит сократить время полета в в аэропорт Сочи, а также в авиагавани Турции. По информации источника, вопрос обсудят 29 августа на разъяснительном совещании с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг страны в обход воздушного пространства Казахстана.

Соответствующую встречу проведет Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). Таким образом, время полета из аэропорта Внуково в Сочи, предварительно, может сократиться более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. Помимо этого, сократится и продолжительность рейсов в Турцию из Москвы.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» и Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») расширили совместный проект по комбинированной перевозке пассажиров в города Юга России через Сочи. ФПК организует в ежедневном режиме новые железнодорожные маршруты из аэропорта Сочи в Краснодар и Ростов-на-Дону, которыми могут воспользоваться авиапассажиры компании с удобной стыковкой в расписании рейсов «Аэрофлота».

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Юлия Ямпольская
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