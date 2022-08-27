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В ООН назвали заметным достижением вывоз миллиона тонн продовольствия с Украины

Координатор ООН Абдулла назвал заметным достижением экспорт продовольствия из Украины
СюжетВывоз зерна из Украины:

Фото: Carlo Allegri / Reuters

С 1 августа с территории Украины было вывезено миллион тонн продовольствия в рамках договоренностей. Об этом заявил заявил постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня экспорт зерна и других видов продовольствия в рамках черноморской инициативы превысил 1 млн тонн. Это заметное достижение, которое стало возможным благодаря совместным усилиям и усердной работе всех представителей Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле на протяжении этого первого месяца», — сказал он.

Сотрудники СКЦ провели более 100 инспекций судов, добавил Абдулла.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, которые вывозят зерно.

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Анастасия Шейкина
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