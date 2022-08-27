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В Азербайджане заявили об отказе послов США и Франции посещать Шуши

В Азербайджане заявили, что послы США и Франции отказались посещать город Шуши

Фото: John Steedman / Wikimedia Commons

Послы США и Франции отказываются посещать оккупированный арцахский город Шуши. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Telegram-канал «Re:public of Artsakh».

По словам Гаджиева, послы отказываются посещать город, несмотря на то, что их не раз приглашали. «Это следует расценивать как непризнание ими территориальной целостности Азербайджана», — подчеркнул он.

11 января азербайджанские военные закидали камнями машину с малолетним ребенком внутри. События произошли около города Шуши, который находится в непосредственной близости от линии соприкосновения частей Нагорно-Карабахской республики и армии Азербайджана.

События, которые можно назвать отголосками прошедшей в 2020 году войны между Арменией и Азербайджаном, происходят в Карабахе до сих пор. Недавно в Шуши азербайджанские военные нашли склад боеприпасов, которые якобы бросили военнослужащие Армении при бегстве.

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Сергей Истомин
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