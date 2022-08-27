Староверы заявили о готовности папы римского посетить Донбасс

Глава Союза староверов Севастьянов: папа римский готов посетить «Аллею ангелов» в Донбассе

Папа Римский Франциск готов обсудить прекращение конфликта на Украине в Киеве, прибыв туда из России через Донбасс. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с понтификом, в беседе с РИА Новости.

«Папа готов приехать (в Россию) в любое время, я считаю, что чем раньше он приедет, тем лучше. Он готов приехать в Донбасс в любое время, но туда никак не попадешь, только через Россию. Его идеальное видение — что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев. Это если речь идет о его готовности», – рассказал он. По словам Севастьянова, если речь идет о посещении «Аллеи ангелов», то папа римский готов отслужить там панихиду и встретиться с родителями погибших детей.

Глава Союза подчеркнул, что общался об этом с папой Римским лично и еженедельно поддерживает с ним связь. «Здесь важный факт, что папу пытаются политизировать, но он не политик, он относится ко всем людям одинаково, для него ценность человеческой жизни больше, чем принадлежность той или иной территории или стране (...) Он готов посетить Донбасс, встретиться со всеми, кто хочет с ним встретиться, увидеть, услышать, помолиться», — сказал Севастьянов.

3 мая папа римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что не планирует посещать Киев до визита в Москву. «Сначала я должен встретиться с Путиным», — отметил понтифик.

