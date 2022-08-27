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Психотерапевт объяснила «застревание» песен в голове

Психотерапевт Родригес-Родригес: у 95% населения Земли «застревают» в голове песни

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Врач-психиатр Галина Родригес-Родригес объяснила феномен «застревающих» в голове песен — с проблемой сталкиваются 95 процентов жителей Земли. Об этом пишут «Известия».

«Английские ученые даже придумали название этому феномену — earworm (дословно "ушной червь"). Такие состояния объясняются тем, что чаще всего прилипчивые мелодии достаточно просты, а текст в большинстве случаев незамысловат. Поэтому назойливые песни легко запоминаются. Это происходит в моменты, когда мы либо слишком сильно погрузились в мыслительный процесс, либо, наоборот, ничем не заняты», — рассказывает психотерапевт.

Людям запоминаются даже песни или мелодии, которые им совсем не нравятся, подчеркивает врач. Из-за этого человек подвергается стрессу, отчего существенно снизжается способность сосредоточиться на чем-либо важном.

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Юлия Мискевич
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