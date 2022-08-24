Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психотерапевт назвала способ предотвратить осеннюю депрессию

Психотерапевт Свечникова: избежать осенней депрессии помогут прогулки и отказ от сладкого

Фото: Clem Onojeghuo / Unsplash

Избежать осенней депрессии помогут регулярные прогулки и отказ от сладостей в пользу других продуктов, заявила врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова. Способ предотвратить осеннюю хандру в августе она назвала в беседе с изданием «Москва 24».

Свечникова указала на то, что в метаболизме серотонина, отвечающего за активность, бодрость и хорошее настроение, активно участвует солнечный свет. Поэтому с наступлением холодного времени года может возникать сезонное аффективное расстройство.

«Можно задуматься о том, чтобы уже в августе-сентябре регулярно устраивать себе дневные хотя бы десятиминутные прогулки. Хорошо будет заняться каким-то творческим хобби, чтобы к ноябрю, когда обычно приходится пик сезонной депрессии, это вошло в привычку и вы получали бы удовольствие и радость от своего занятия», — подсказала психотерапевт.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Тягу людей к сладкому, обостряющуюся осенью, Свечникова объяснила попыткой организма усилить выработку серотонина. Сладости она порекомендовала заменять более полезными продуктами, которые бы приносили удовольствие — фруктами, ягодами, согревающими или бодрящими чаями.

Ранее психолог Ольга Малинина назвала способ избежать токсичных отношений с партнером. По ее словам, в этом поможет список недопустимых поступков будущего партнера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о причинах спецоперации
Пушилин назвал выделение США Киеву трех миллиардов долларов игрой ва-банк
В российском городе нашли тело 37-летнего мужчины с пакетом на голове
Навка объяснила переход российской фигуристки под флаг Израиля
Россиянам спрогнозировали смену жары ураганами
Психотерапевт назвала способ предотвратить осеннюю депрессию
Назван срок окончания засухи в Европе
Подросток завершил кругосветку на самолете и побил два мировых рекорда
Раскрыты тревожные последствия пандемии
Меру пресечения Ройзману изберут в Екатеринбурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.