Психотерапевт назвала способ предотвратить осеннюю депрессию

Психотерапевт Свечникова: избежать осенней депрессии помогут прогулки и отказ от сладкого

Избежать осенней депрессии помогут регулярные прогулки и отказ от сладостей в пользу других продуктов, заявила врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова. Способ предотвратить осеннюю хандру в августе она назвала в беседе с изданием «Москва 24».

Свечникова указала на то, что в метаболизме серотонина, отвечающего за активность, бодрость и хорошее настроение, активно участвует солнечный свет. Поэтому с наступлением холодного времени года может возникать сезонное аффективное расстройство.

«Можно задуматься о том, чтобы уже в августе-сентябре регулярно устраивать себе дневные хотя бы десятиминутные прогулки. Хорошо будет заняться каким-то творческим хобби, чтобы к ноябрю, когда обычно приходится пик сезонной депрессии, это вошло в привычку и вы получали бы удовольствие и радость от своего занятия», — подсказала психотерапевт.

Тягу людей к сладкому, обостряющуюся осенью, Свечникова объяснила попыткой организма усилить выработку серотонина. Сладости она порекомендовала заменять более полезными продуктами, которые бы приносили удовольствие — фруктами, ягодами, согревающими или бодрящими чаями.

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