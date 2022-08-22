Психолог назвала способ перестать попадать в токсичные отношения

Психолог Малинина: список недопустимых поступков партнера поможет выбрать того самого

Избежать токсичных отношений и выбрать того самого поможет список недопустимых поступков будущего партнера, рассказала психолог Ольга Малинина, работающая в подходе психодрамы. Способ перестать попадать в нездоровые отношения она назвала в беседе с изданием «Аргументы и факты».

По словам Малининой, после тяжелого и изматывающего романа можно написать список с условным названием «чего я не потерплю в следующих отношениях». «Партнер начинает ограничивать контакты, оскорблять, пропадать на несколько дней, обвинять в чем-то. Подобный список поможет на ранней стадии увидеть и выйти из токсичных, изнуряющих взаимоотношений», — посоветовала психолог.

Кроме того, Малинина посоветовала женщинам в терапевтических целях написать о себе сказку под названием «История моей любви». В ней, уточнила специалист, могут проявиться бессознательные сценарии того, как пишущий привык строить отношения. «В таких сказках всегда есть много оговорок и вероятный сценарий отношений, на который женщина будет неосознанно западать и возбуждаться. Осознавание этого поможет распознать крючки, за которые цепляется женщина. Дальше появляется выбор: разыгрывать снова и снова то, что приводит к трагедии, или нет», — объяснила она.

Ранее психолог, психотерапевт Ф. Дайан Барт назвала способ справиться с болью от неудачных отношений. Она посоветовала осознать, что каждый имеет право на свои чувства, поэтому не стоит пытаться заставить передумать твердо решившего расстаться партнера и, тем более, пытаться вернуть того, кто уже ушел.