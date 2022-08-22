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Психолог назвала способ перестать попадать в токсичные отношения

Психолог Малинина: список недопустимых поступков партнера поможет выбрать того самого

Фото: unsplash

Избежать токсичных отношений и выбрать того самого поможет список недопустимых поступков будущего партнера, рассказала психолог Ольга Малинина, работающая в подходе психодрамы. Способ перестать попадать в нездоровые отношения она назвала в беседе с изданием «Аргументы и факты».

По словам Малининой, после тяжелого и изматывающего романа можно написать список с условным названием «чего я не потерплю в следующих отношениях». «Партнер начинает ограничивать контакты, оскорблять, пропадать на несколько дней, обвинять в чем-то. Подобный список поможет на ранней стадии увидеть и выйти из токсичных, изнуряющих взаимоотношений», — посоветовала психолог.

Кроме того, Малинина посоветовала женщинам в терапевтических целях написать о себе сказку под названием «История моей любви». В ней, уточнила специалист, могут проявиться бессознательные сценарии того, как пишущий привык строить отношения. «В таких сказках всегда есть много оговорок и вероятный сценарий отношений, на который женщина будет неосознанно западать и возбуждаться. Осознавание этого поможет распознать крючки, за которые цепляется женщина. Дальше появляется выбор: разыгрывать снова и снова то, что приводит к трагедии, или нет», — объяснила она.

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Александра Лисица
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