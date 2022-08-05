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Психотерапевт назвала способ пережить расставание

Психолог Барт: осознание своей части вины в конце отношений поможет пережить расставание

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Принятие своей части ответственности за разрушенные отношения поможет пережить расставание, уверена психолог, психотерапевт Ф. Дайан Барт. Способ справиться с болью от неудачных отношений она назвала в своей статье на Psychology Today.

В первую очередь, психолог посоветовала осознать, что каждый имеет право на свои чувства, поэтому не стоит пытаться заставить передумать твердо решившего расстаться партнера и, тем более, пытаться вернуть того, кто уже ушел. «Если вы честно признаетесь самому себе, что в ваших чувствах не заинтересованы, двигаться дальше станет проще», — объяснила она.

Также Барт призвала принять свою долю ответственности за конец отношений. Человеку стоит внимательно выслушать претензии партнера и, даже если с ними сложно согласиться, принять, что какие-то его действия, случайно или преднамеренно, вызвали боль у второй половины. В любом случае, отметила психолог, говорить визави, что виноват только он, бесполезно, а осознание своей части вины поможет отпустить ситуацию.

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Специалистка объяснила, что, если расставание связано с увлечением одного из партнеров алкоголем или психоактивными веществами, не стоит терзать себя и думать, что человек бы смог бросить пагубную привычку, если бы ему правда были важны отношения. Психолог подчеркнула, что в таком случае волю могут подавлять биологические факторы.

В заключение Барт привела афоризм американского философа и теолога Рейнгольда Нибура, который заключает в себе все перечисленные идеи и служит напоминанием для людей, оказавшихся в похожей ситуации. Он гласит: «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого».

Ранее психолог Чики Дэвис дала семь советов о построении счастливых отношений. По словам эксперта, очень важно, чтобы партнеры наладили прочную эмоциональную связь и были честны друг с другом.

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Елена Матвиенко
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