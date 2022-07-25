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Эксперт дала семь советов о построении счастливых отношений

Психолог Чики Дэвис: для построения счастливых отношений нужна прочная эмоциональная связь

Фото: Shutterstock

Влюбленным нужно развивать эмоциональную связь и чаще пробовать что-то новое, уверена психолог Чики Дэвис. В статье для Psychology Today она дала семь советов о построении по-настоящему счастливых отношений.

По словам эксперта, очень важно, чтобы партнеры наладили прочную эмоциональную связь. «Это подразумевает, что на сигналы (например, словесные или физические), которые вы шлете партнеру, тот проявляет ответную реакцию (например, успокаивающую, ободряющую)», — объясняет она.

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Кроме того, нужно быть честными друг с другом, утверждает Дэвис. «Когда партнеры открываются друг другу, это способствует развитию и укреплению взаимного доверия», — говорит она.

Даже при гармоничных отношениях неизбежны конфликты, предупреждает психолог. Главное, по ее мнению, — стремиться к тому, чтобы они разрешались здравыми способами.

Если отношения кажутся скучными, Дэвис рекомендует внести в них новизну: например, пойти на свидание в новый ресторан. Также стоит больше рассказывать друг другу о мечтах и целях, так как общие ценности и планы благотворно влияют на укрепление контакта в паре.

Отношения требуют работы от каждого партнера, и это нормально, что иногда они переживают трудные времена. Используя изложенные здесь стратегии, вы можете улучшить свои отношения и, надеюсь, сохранить их крепкими

Чики Дэвиспсихолог

Ранее психолог Гэри В. Левандовски рассказал о способе построить здоровые и гармоничные отношения. Он посоветовал больше познавать себя, поскольку люди, которые глубже понимают себя, имеют более здоровую самооценку и менее подвержены тревогам.

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Елена Матвиенко
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