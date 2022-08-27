В Польше заявили об угрозе исчезновения продуктов из магазинов

Wiadomości: в Польше заявили об угрозе исчезновения продуктов из магазинов

Из-за высоких цен на газ в Польше могут исчезнуть продукты с полок магазинов, заявила газета Wiadomości.

Издание обратило внимание на то, что на фоне углеводородов в Польше закрылся либо сократил свое производство ряд предприятий, связанных с пищевой промышленностью.

Так, компания Grupa Azoty заявила о закрытии завода по производству удобрений и компонентов создания пластмассы, а принадлежащие группе Capital химзаводы сократили производство аммиака на 10 процентов.

На фоне этого пищевая промышленность начала испытывать дефицит необходимых для производства товаров, таких как углекислый газ. В итоге страна может столкнуться с исчезновением мяса, молочных продуктов и других товаров всего через две-три недели, отмечает издание.

Ранее Reuters сообщило, что европейские страны лишились «звездного года» из-за конфликта на Украине, а надвигающаяся экономическая рецессия развеяла постпандемическую эйфорию.

