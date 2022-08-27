Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Минобороны Польши рассказали о планах по вооружению армии

Глава Минобороны Польши Блащак сообщил, что Варшава продолжит активно вооружать армию
Мариуш Блащак

Мариуш Блащак. Фото: Paweł Supernak / Globallookpress.com

Польша продолжит закупать вооружение и активно вооружать свою армию, сообщил министр национальной обороны, вице-премьер правительства страны Мариуш Блащак, пишет Polska Times.

Он уточнил, что сейчас Варшава закупает самоходные гаубицы Krab с оборудованием для четырех дивизионов. «То есть речь идет о почти 100 гаубицах. Мы заказали 120 самоходных минометов Rak. Хочу напомнить, что уже в 2019 году мы заказали партию реактивных систем залпового огня HIMARS, а сейчас заказываем еще 500 штук, это ракеты с дальностью до 300 километров», — подчеркнул глава ведомства.

Армия получит вертолеты AW149, а также, возможно, закажет вертолеты Black Hawk и ракетную установку WR-40 Langusta, рассказал министр о планах.

По словам главы Минобороны, Варшава намерена дополнительно приобрести американские зенитные ракетные системы Patriot и южнокорейские ракетные установки на колесном шасси K239 Chunmoo. «Я мог бы еще долго перечислять. В принципе, потребности настолько велики, что в любой области мы заинтересованы в технике. Диапазон очень широк», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что Польша почти в два раза увеличит численность армии, включая войска территориальной обороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Франция и Германия захотели призвать ЕС продолжить выдавать визы россиянам
Раскрыта причина долгого отсутствия Пугачевой в России
В Минобороны Польши рассказали о планах по вооружению армии
Во Франции задумались о введении налога на сверхприбыли крупных корпораций
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Федун отказался от прощания с игроками после ухода из «Спартака»
В Венгрии рассказали о выступающих против антироссийских санкций странах
США уличили во лжи насчет Украины и России
В Венгрии назвали Восток двигателем мировых экономических изменений
Обмен Роналду на нападающего «Наполи» исключили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.