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В Японии заявили о применении дронов для обеспечения безопасности саммита G7

В Японии применят дроны для обеспечения безопасности саммита G7 после убийства Синдзо Абэ

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Network / Reuters

Японские правоохранительные органы намерены использовать беспилотники и технологии на основе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме в 2022 году. Об этом заявил глава Комитета общественной безопасности страны Коити Тани, пишет ТАСС.

По его словам, так японская сторона сможет показать высокий уровень безопасности внутри страны как местным жителям, так и иностранным гостям.

После расследования полиция Японии пришла к выводу, что убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ можно было бы предотвратить. При этом были допущены ошибки в обеспечении мер безопасности на его выступлении.

Экс-премьер Японии скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера 8 июля. Бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами подошел к нему со спины и выстрелил из дробовика. Позже он объяснил, что Абэ якобы связан с некой «группой лиц», из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы.

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Сергей Истомин
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