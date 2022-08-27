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Пушков назвал желающих развязать ядерную войну с Россией «идиотами»

Сенатор Пушков заявил, что политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что «идиоты» в США ведут дело к ядерной войне.

Сенатор прокомментировал видео американского стримера, который хотел «уничтожить» Россию в симуляторе ядерной войны, однако не смог найти ее на глобусе и «атаковал» Соединенные Штаты.

«Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне», — заявил он.

По его словам, разница между первыми и вторыми не очень большая. Он отметил, что и те, и другие думают, что ядерная война является только компьютерной игрой.

Ранее Пушков отреагировал на сообщения об «ударе в спину» Украине от Запада грядущей зимой из-за выросших цен на электроэнергию и продукты питания. По словам сенатора, «общественное возмущение в связи с конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой».

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Марина Совина
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