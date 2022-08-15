Пушков отреагировал на сообщения об «ударе в спину» Украине от Запада

Сенатор Пушков указал на убытки и потери западных стран из-за Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на сообщения об «ударе в спину» Украине от Запада грядущей зимой из-за выросших цен на электроэнергию и продукты питания. Об этом он написал в Telegram.

По словам сенатора, «общественное возмущение в связи с конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой». Вместе с тем Пушков добавил, что дающая странам Запада убытки и потери «пресловутая стойкость» выгодна лишь производителям оружия и политикам вроде главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

Такие как Трасс, добавил парламентарий, рвутся лишь к вершинам власти, а не к западным обществам, «которые экономически только проигрывают от избранной западными руководителями политики».

Ранее журналист Саймон Тисдалл в статье для британской газеты The Guardian предрек, что на фоне роста цен на энергоносители и продовольствие страны Запада могут нанести Украине «удар в спину» ближайшей зимой. По утверждению автора, ситуация с ростом цен порождает сомнения в стойкости Запада.