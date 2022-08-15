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В Британии предрекли Украине «удар в спину» от Запада

The Guardian: зимой страны Запада могут нанести Украине удар в спину из-за роста цен

Фото: Manish Swarup / AP

На фоне роста цен на энергоносители и продовольствие страны Запада могут нанести Украине «удар в спину» ближайшей зимой. Такое развитие событий предрек журналист Саймон Тисдалл в статье для британской газеты The Guardian.

«Теперь возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой?» — поинтересовался обозреватель. Он подчеркнул, что на данный момент общественное возмущение конфликтом уступает место тревоге и панике из-за роста стоимости жизни.

По мнению автора, ситуация с ростом цен порождает сомнения в стойкости Запада. Он также раскритиковал заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что Россия должна отойти из Крыма к границам, существовавшим до 2014 года. «Звуча как сумасшедший генералиссимус, Трасс поклялась: "Мы будем продолжать активнее вытеснять Россию с территории Украины". Кто это "мы"? Вы и чья армия?» — уточнил Тисдалл.

Виктория Кондратьева
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