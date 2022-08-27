В Венгрии назвали способ победить рецессию

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал независимую внешнюю политику способом преодолеть рецессию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поделился мнением, каким образом страна сможет стать «локальным исключением» во время общеевропейской рецессии. Об этом он рассказал в ходе выступления на общественном форуме «Транзит» в городе Тихань, сообщает РИА Новости.

Сийярто назвал способ победить рецессию и заявил, что с ней поможет справиться независимая внешняя политика страны. Он уверен, что Венгрия добьется успеха в этом вопросе.

«И есть четыре аргумента, почему Венгрия будет успешной в этом наступающем новом мировом порядке: мы, на мой взгляд, чемпионы мира по управлению экономическими кризисами... второе - у нас есть и будет энергия, которую мы можем использовать для нормальной работы страны и экономики; третье - у нас существует собственная, национально ориентированная, а не диктуемая центрами силы внешняя политика; и четвертое - в Венгрии есть политическая стабильность, и как следствие, политическое мужество», — подчеркнул он.

Министр напомнил, что 2021 год, когда в ми ре наблюдался экономический спад из-за эпидемии COVID-19, стал самым успешным для Венгрии за последние 30 лет. Экономический рост превысил семь процентов, а занятость граждан страны достигла 4,7 миллиона человек. При этом сумму экспорта составила 119 миллиардов евро.

На том же форуме Сийярто высказался о роли Востока для мировой экономики. Он назвал его двигателем глобальных изменений.