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В Венгрии назвали Восток двигателем мировых экономических изменений

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал страны Востока двигателем экономических изменений в мире
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, страны Востока способствуют крупным изменениям в мировой экономике. Об этом он высказался на выступлении на общественном форуме «Транзит» в городе Тихань, сообщает РИА Новости.

Сийярто назвал страны Востока двигателем экономических изменений в мире и призвал признать тенденцию слияния экономик Запада и Китая.

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«Мы никогда не дискриминировали предприятия ни по признаку географии, ни по признаку партии, всех, кто мог внести вклад в развитие венгерской экономики, мы поддерживали. И необходимо признать, что этот мировой кризис еще сильнее подтвердил, что пассаты крупных преобразований в мировой экономике сегодня определенно дуют с востока... Ситуация такова, что сращивание западной и китайской экономик — это факт, с которым можно пытаться бороться средствами коммуникации, но это так», — подчеркнул глава МИД Сербии.

Ранее Сийярто обвинил США и Европу в нехватке уважения к другим странам. «Мир состоит не только из Америки и Европы. И еще важный момент. Чего не хватает в либеральной политике, либеральной внешней политике, либеральном мышлении — это уважения», — отметил министр.

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Марина Совина
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