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Россиянам назвали способы сильно сэкономить на сборах ребенка в школу

Инвестор Волкова: онлайн-шопинг и кэшбэк помогут сэкономить на сборах в школу

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Использование кэшбека и покупка всех школьных вещей, от одежды и обуви до канцтоваров, помогут сильно сэкономить на сборах ребенка к началу учебного года, заявила инвестор Татьяна Волкова. В беседе с News.ru она назвала россиянам и другие способы подготовить ребенка к 1 сентября без лишних трат.

Волкова отметила, что онлайн-шопинг в разы выгоднее покупки товаров для детей в традиционных магазинах. По ее словам, заказ вещей через интернет позволит сэкономить от 10 до 30 процентов их стоимости. При этом, по ее словам, очень важно не закупать все для школы в одном онлайн-магазине, а сравнивать цены на разных площадках. «Иногда один и тот же бренд, одни и те же товары на разных сайтах продают по разной стоимости и в разной комплектации», — пояснила инвестор.

Также, по мнению эксперта, важно не забывать о возврате кэшбека и обязательно просматривать раздел «Акции» на сайтах, где можно обнаружить интересные предложения типа «3 вещи по цене 2».

Помимо этого, позволит сэкономить деньги на сборах шопинг не в последние недели августа, а в начале сентября. Волкова напомнила, что в этот период магазины традиционно устраивают масштабные распродажи школьных принадлежностей. Таким образом, можно гораздо дешевле приобрести вторую школьную форму, канцтовары и часть обуви, которые нужны не так срочно.

В заключение инвестор посоветовала покупать вещи на будущий учебный год в конце текущего. Например, весной, так как это позволит сэкономить до 50 процентов от их первоначальной стоимости.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что с 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Помимо этого, по его словам, с начала осени в силу вступят законы, касающиеся защиты персональных данных, рекламы, микродолей, прав потребителей и инвалидов, экологических платежей, доноров костного мозга, а также правил выбора управляющей компании.

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Наталья Обрядина
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