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Российских учителей освободят от заполнения лишних документов

Володин заявил, что с 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов

Фото: Sigmund / Unsplash

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 сентября российских учителей освободят от заполнения лишних документов. Об этом он написал в своем Telegram.

«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — подчеркнул Володин.

Помимо этого, в сентября в силу вступят законы, касающиеся защиты персональных данных, рекламы, микродолей, прав потребителей и инвалидов, экологических платежей, доноров костного мозга, а также правил выбора управляющей компании, добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается использовать материнский капитал на оплату частных школ и детских садов. Отмечается, что родители смогут использовать средства маткапитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями.

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Сергей Истомин
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