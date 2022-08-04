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Путин разрешил использовать материнский капитал на оплату частных школ

Президент России Путин разрешил использовать материнский капитал на частное образование
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Быркин / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому разрешается использовать материнский капитал на оплату частных школ и детских садов. Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что родители смогут использовать средства маткапитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. При этом у бизнесменов обязательно должна быть лицензия на образовательную деятельность.

15 июля депутаты Госдумы во II и III чтениях проголосовали за расширение применения маткапитала. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин тогда подчеркнул, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования.

Ранее Минтруд России допустил увеличение материнского капитала на первенца до 680 тысяч рублей. Материнский капитал — мера государственной поддержки семей в рамках нацпроекта «Демография». С 2020 года он выдается при рождении первого ребенка.

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Анна Щербакова
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