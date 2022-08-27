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ООН призвала Россию и США подписать новый договор до истечения СНВ-3

Замгенсека Накамицу: ООН призвала Россию и США подписать новый договор до истечения СНВ-3

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заместитель генсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу призвала Россию и США как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое сменит договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как можно скорее... Мы знаем дату прекращения действия СНВ-3 – в 2026 году. Как минимум им нужно договориться о новом соглашении до истечения СНВ-3, иначе у мира не останется сдерживающих средств», — сказала дипломат.

По словам Накамицу, организация продолжает призывать обе стороны возобновить взаимодействие как можно скорее, чтобы мир не оказался без ограничений на использование ядерного оружия.

Ранее председатель конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен сообщил, что переговоры касательно новой версии договора СНВ-3 или о его продлении займут много времени, поэтому чем раньше представители России и США смогут их начать — тем больше шансов успеть до окончания действия документа в 2026 году.

Марина Совина
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