Во Франции задумались о введении налога на сверхприбыли крупных корпораций

Премьер Франции Борн: власти хотят ввести налог на сверхприбыли для крупных корпораций

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Parisien рассказала, что власти страны задумались о возможном введении налога на сверхприбыли для крупных корпораций.

«Прежде всего я считаю, что компании, которые получают сверхприбыли, должны обеспечивать покупательную способность французов. Мы продолжаем снижать налоги, и я не собираюсь кардинально менять свою позицию, чтобы начинать облагать налогами весь бизнес. С другой стороны, повторяю, никто не поймет, если компании будут получить сверхприбыль, когда французов беспокоит их покупательная способность», — заявила она.

По ее словам, конкретные финансовые меры, предпринимаемые такими компаниями в адрес населения страны, окажутся гораздо полезнее, чем увеличение налоговых поступлений в бюджет. Она пояснила, что одним из шагов могло бы стать увеличение «премии покупательной способности», которая выплачивалась бы без социальных отчислений или налогов.

Ранее Борн пообещала, что в стране не произойдет резкого скачка стоимости электроэнергии. Она отметила, что для того, чтобы избежать подорожания электроэнергии, власти страны планируют контролировать, как жители экономят ее у себя дома.