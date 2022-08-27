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Вучич предрек конец Европы из-за спецоперации на Украине

Президент Сербии Вучич заявил, что Европа не сможет выдержать кризис из-за спецоперации
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа очень сильно пострадает из-за сложившейся ситуации на Украине. О конце привычного уклада жизни сербский лидер высказался в телеобращении к нации, передает ТАСС.

«Будет отменен рынок, исчезнет все. Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас», — предрек Вучич.

Ранее сербский лидер уже предрекал Европе катаклизм. По его словам, Европе грозит катаклизм и отключение электричества из-за энергетического кризиса во всем мире.

Кандидат политических наук Станислав Бышок в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Вучич отказывается поддерживать санкции против России из-за специальной военной операции, потому что Москву и Белград связывают дружественные отношения. Однако если из-за этого Евросоюз пожелает лишить Сербию статуса кандидата на членство в союзе, Вучич может поддержать какую-то часть антироссийских санкций.

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Варвара Кошечкина
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