В Минэнерго заявили, что российские производители угля столкнулись с проблемами в экспорте

Российские производители угля столкнулись с проблемами при экспорте в связи с отказом страховщиков Евросоюза работать с ними по всему миру. Об этом сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников, передает РБК.

По словам замглавы ведомства, проблемы начали возникать после того, как 10 августа вступило в силу эмбарго на закупки российского угля европейскими странами.

«Вышло разъяснение, которое запрещает европейским компаниям страховать, перестраховывать суда с российским углем, которые двигаются в любом направлении, не только в Европу — это серьезно сказывается (на экспорте) — прим. «Ленты.ру») », — подчеркнул Мочальников.