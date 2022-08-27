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Российские производители угля столкнулись с проблемами при экспорте

В Минэнерго заявили, что российские производители угля столкнулись с проблемами в экспорте

Фото: Ian Taylor / Unsplash

Российские производители угля столкнулись с проблемами при экспорте в связи с отказом страховщиков Евросоюза работать с ними по всему миру. Об этом сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников, передает РБК.

По словам замглавы ведомства, проблемы начали возникать после того, как 10 августа вступило в силу эмбарго на закупки российского угля европейскими странами.

«Вышло разъяснение, которое запрещает европейским компаниям страховать, перестраховывать суда с российским углем, которые двигаются в любом направлении, не только в Европу — это серьезно сказывается (на экспорте) — прим. «Ленты.ру») », — подчеркнул Мочальников.

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Юлия Ямпольская
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